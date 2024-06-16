Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bayramlaştı.

Osmaneli ilçesinde Ertuğrulgazi Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Belediye Başkanı Bekir Torun, "Önce Kurban bayram namazımızı kıldık güzel bir atmosfer içerisinde. Bayram namazında gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz ile hemşerilerimizle bayramlaştık. Allah nice bayramlara barış ve huzur içerisinde ulaştırsın diye temenni ediyorum. Kurban Bayramının Osmaneli’mize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramı vesilesiyle Başta şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin, Gazilerimizin ve Osmaneli halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.

Vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kaymakam Ünal, "Bugün Osmanelili hemşerilerimizle ve kurum müdürlerimiz, siyasi parti temsilcilerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte bayramlaştık" dedi.

Kaymakam Ünal, "Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmamalıyız. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesini ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Sizlerden bu bayramda özellikle şehitlerimizin yakınlarını, kahraman gazilerimizi yalnız bırakmamanızı istirham ediyorum. O şehit ve gaziler ki şehitlik ve gazilik onlara ecdat mirasıdır. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anarken, siz değerli Osmanelili hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor ve bayramın Osmaneli’mize, ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ünal, Başkan Torun ve ilçe protokolü, vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret ettiler.