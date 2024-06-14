Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, bu yılki eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla 3 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Osmaneli İlkokulunda Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun öğrencilerin karne sevincine ortak olarak öğrencilerin karnelerini dağıttılar.

Çocukların geleceğe hazırlanmasında öğretmenlerin büyük emeği olduğunu ifade eden Başkan Torun “Bugün bu sıralarda geleceğin mühendislerini, öğretmenlerini, profesörlerini, ülkemizin geleceğini görüyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize, idarecilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, güzel şeyler yapılıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime olan katkımız devam edecek. Tüm öğrencilerimize öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum.” dedi.

Törende konuşan Kaymakam Ünal ise, mutlu bir günde öğrencilerle beraber olup, karne heyecanını, coşkusunu kendileriyle paylaşmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı çok sevgili yavrularımızı çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.