Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 10 araç ve sürücüsüne toplam 60 bin 938 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 23 adet araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 3 adet araç sürücüsüne ’Kask Takmamak’, 4 adet araç sürücüsüne ‘Ehliyetsiz Araç Kullanma, Kullandırma’, 2 adet araç sürücüsüne ‘Muayenesiz Araç Kullanmak’, 1 adet araç sürücüsüne ‘Trafik Güvenliği ile İlgili Yükümlülüklere Uymamak’ suçları çerçevesinde toplam 10 araç ve sürücüsüne 60 bin 938 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde 2 adet motosiklet otoparka çektirilerek trafikten men edildi.