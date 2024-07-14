Havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere Bilecik İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından; tarımsal sulamada modern sulama sistemleri, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Toplantı; Havza ölçekli yönetim planları (havza koruma eylem planları, nehir havza yönetim planları, taşkın yönetim planları, kuraklık yönetim planları) çerçevesinde belirlenen tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, ulusal ve il su verimliliği planları ve su verimliliği çalışmaları, içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu, içme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum, şebeke suyu kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmaları ile ilgili çalışmalar, il sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, yeraltı ve yerüstü su kullanımları, yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar, ulusal ve il su verimliliği planları ve su verimliliği çalışmaları hakkında değerlendirmelerin yapılması ile son buldu.

Bilecik Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Berk, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.