Olayın işten çıkarılan eski bir çalışan tarafından gerçekleştirilen organize bir olay olduğu açıklandı.

Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve basın yayın organlarında yer alan, vicdan sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği görüntüler hakkında açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle bütün canlıların yaşam hakkına saygı duyan bir anlayışla Osmangazi’de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sokakta yaşayan hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için büyük bir hassasiyetle çalıştığımızı belirtmek isteriz. Ancak, söz konusu görüntüler, Osmangazi Belediyesi’nin kurumsal yaklaşımını ve insani değerlerini kesinlikle yansıtmamaktadır. Bu tür olaylara karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ediyor, gerekli tüm idari süreci kararlılıkla yürüteceğiz. Osmangazi Belediyesi olarak, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ve Bursa Veteriner Hekimler Odası’yla protokol imzaladık, vatandaşlarımızla iş birliği içinde, can dostlarımızın yaşam haklarını gözeten projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. İddialarla ilgili detaylı incelemelerimizi sürdürüyoruz. İlk tespitlerimize göre yakın zamanda iş akdine son verilen personelin, içerideki çalışanlarla organize bir şekilde hareket ederek kurumumuzu karalamak adına böyle bir eylemi gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Detaylı inceleme ve soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte konu hukuki olarak kurumumuz avukatları tarafından takip edilecektir. Kamuoyunun vicdanını yaralayan bu görüntülerin kabul edilmesi mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Haydi ekiplerinin de soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA