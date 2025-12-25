Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşlarımızla da bir araya gelen Vali Sözer esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Sözer, İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve Bilecik'in esnafa isimlerinde amigo 'Amigo Şero' lakaplı Şerafettin Yılmaztürk ile bir işyerinde sohbet etti.

'Herkes cuma namazında selamı sağa verirken 'Sen sola ver, seni görsün' demişler'

Bu esnada Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e Şerafettin Yılmaztürk'ün başından geçen evlilik olayını anlatarak, 'Valim, yengemi buna (Şerafettin Yılmaztürk) vermiyorlardı. Bu da çareyi Cuma Namazı'nda kayınperedi Mustafa amcanın sol tarafına geçmiş. Ona, 'Herkes sağa verirken sen sola ver, seni görsün' demişler. O da öyle yapmış, kızı almış' diye anlattı.

'Beni görsün diye selamı ters verdim'

Ardından araya giren Şerafettin Yılmaztürk, yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı;

'İki, üç defa gittik babamla kız istemeye. Bebem 'Oğlum vermiyorlar' dedi. Ne yapacaksın, benim de aklıma öyle Cuma Namazı geldi. Gittim Cuma Namazına, abdest aldım, Allah kabul etsin. Kayınpeder takip ediyorum, hoca 'Ön safları doldurun' dedi. Ben bunun yanına saf tuttum. Beni görsün diye ters verdim selamı. Ondan sonra kayınpederim 'Bu çocuğu yanlış tanıttılar bize. Bu çocuk namazında niyazında' demiş, sonra verdiler bana eşimi.'

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de bu hikaye sonrası kahkahaları tutamadı.