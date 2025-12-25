Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okulları periyodik olarak ziyaret ederek öğrencileri bilgilendiriyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Şirinsulhiye İlkokulu ve Derbent Ortaokulu'nda eğitim programı düzenlendi. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen etkileşimli sunumlarda, sıfır atık yönetiminin temel prensipleri anlatıldı. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve çevre kirliliğinin önlenmesi için bireysel olarak alınabilecek önlemler örneklerle paylaşıldı.

Eğitimlerde ayrıca geri dönüşüm kutularının doğru kullanımı ve atık türlerine göre ayrıştırma teknikleri hakkında öğrencilere uygulamalı bilgiler verildi.