Kocaeli-Yalova ile Yalova-Bursa kara yolu sınırları arasında yer alan Tonami Köprülü Kavşağında köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları 16 Aralık 2025 tarihinde başlamıştı. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmalar süresince, köprüdeki trafik istikametleri sırasıyla trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ise kent merkezinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle işe gidiş ve çıkış saatlerinde kentteki trafik yoğunluğu artıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Kaynak: İHA