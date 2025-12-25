İlçenin Hürriyet Caddesinde bir araya gelen öğrenciler caddedeki esnafları ziyaret ederken, etkinliğe Uygulamayı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol da katıldı. Caddedeki esnafları ziyaret eden 5 öğrenci, üzerinde Taşırken Dönüştür yazan torbalar içinde turşu ve reçel dağıttı, sıfır atık konusunda bilgilendirme yaptı. Öğrenciler Hürriyet Caddesindeki 30 esnafı ziyaret etti. Projede görev alan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. Esnafları Bilinçlendirmek istediklerini kaydeden Ziynet Yayla 'Biz Burhaniye Uygulamalı Bilimler Gastronomi 3.Sınıf öğrencisiyiz. Fakültemizde sosyal sorumluluk projesi kapsamında sıfır atık adına bir proje yürütüyoruz. Projemizin adı Taşırken Dönüştür. Projeni amacı sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak. Bu konuda insanları bilgilendirmek. Bu projelerde insanları bilinçlendirmeyi amaçladık' dedi. Begüm Taslacı da, 'Bu günkü projemizin adı Taşırken Dönüştür. Bu projede 5 kişi görev alıyoruz. Meyveleri sebzeleri atmak yerine bunların hepsini kullanarak turşu ve reçeller yapıyoruz. Fazlalarını atmıyoruz. Bu projemizin amacı atığı minimum seviyeye indirmek' dedi. Zeki Özkan ise, 'Bu gün projemiz gereği halkımızı ve esnaflarımızı bilinçlendirmek için çanta dağıtımına çıktık. Atıklardan ürünler ürettik, tüketilebilir şekilde. Bu ürünlerle esnafı bilinçlendirmek en büyük hedefimiz bu proje de olduğum için mutluluk duyuyorum' diye konuştu.

Kaynak: İHA