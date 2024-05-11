Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yeni başkan Fatih Karayılan oldu.

Osmangazi Belediyesi’ne ait Sukaypark Tesisleri’nde gerçekleştirilen Osmangazi Belediyespor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na kulübün önceki dönem ve yeni dönem yöneticileri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan kongrede, faaliyet ve denetim kurulu raporu okunarak kabul edildi. Daha sonra gerçekleştirilen açık oylamada kulübün yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Tek liste halinde yapılan oylamada Fatih Karayılan yeni başkan seçildi.

Fatih Karayılan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda; Burak İleri, Özlem Bodur, Kemal Yetişen, Bülent Akça, Kemal Güzelvardar, Sinan Nergiz, Bakır Taşer, Aykut Büyükdere yer alırken, denetim kurulu ise Erdinç Sümer, Necati Gezer ve Ayhan Döner’den oluştu.

Kongrede konuşan Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, önceki dönem yönetim kuruluna yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “57 ilden büyük Osmangazi ilçemizin çocuk ve gençlerinin spor yapabilmeleri için gerekli şartlar oluşturmayı amaçlayan kulübümüz, 20 yıldan beri birçok başarıya imza atmıştır. Bu başarılarda katkısı olan tüm yönetici, antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Teslim aldığımız bu görevi, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Açacağımız yeni branşlar ve hizmete kazandıracağımız yeni tesislerle daha geniş sporcu kitlelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun neticesinde sportif başarıların da geleceğine inancımız tamdır. Bizi bu göreve layık gören Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın’a da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.