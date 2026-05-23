Osmangazi Belediyespor'un badminton altyapısında yetişen sporcular, üniversiteden ilkokula kadar tüm kategorilerde elde ettikleri Türkiye şampiyonluklarıyla tarihi bir başarıya imza attı.

Osmangazi Belediyespor, badminton branşında elde ettiği tarihi başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulübün altyapısında yetişen sporcular, okul sporları ve üniversiteler arası organizasyonlarda elde ettikleri Türkiye dereceleriyle büyük gurur yaşattı. Üniversiteden ilkokul seviyesine kadar tüm kategorilerde kazanılan şampiyonluklar, kulübün altyapı sisteminin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarıdan başarıya koştular

Üniversiteler Arası Badminton Ünilig Ferdi Müsabakaları Tek Erkekler kategorisinde mücadele eden sporcu Osmangazi Belediyesporlu sporcu Veysel Taşdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi adına Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti.

Okul sporlarında da Osmangazi Belediyespor altyapısının damga vurduğu organizasyonlarda, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Ortaokul kategorilerinde mücadele eden Şehit Sinan Acar Ortaokulu ise adeta başarıdan başarıya koştu. Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu elde eden okul, Küçük Kızlar kategorisinde de zirvede yer aldı. Küçük Erkekler kategorisinde mücadele eden takım ise Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Badminton branşındaki başarı zincirinin son halkasını ise ilkokul kategorisi oluşturdu. İlkokullar Arası Badminton İl Şampiyonası'nda Sadi Etkeser İlkokulu şampiyon olarak kürsünün zirvesine çıktı.

'Gurur yaşıyoruz'

Elde edilen tarihi başarıların ardından Osmangazi Belediyesporlu sporculara Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde özel bir tören düzenlendi. Törende sporcular ve antrenörler büyük alkış alırken, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, sporculara hediyelerini takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Ödül töreninde konuşan Başkan Fatih Karayılan, yaşanan başarıların kulüp adına tarihi bir anlam taşıdığını belirterek 'Osmangazi Belediyespor olarak ayrı bir gurur yaşıyoruz. Tarihi bir başarıya imza attık. Badminton branşında üniversiteden ilkokula kadar tüm kategorilerde Türkiye şampiyonu olduk. Sporcularımızı ve emeği geçen hocalarımızın hepsini birer birer kutluyorum.' dedi.

'Gelecek sezonlarda devamını görmek istiyoruz'

Osmangazi Belediyespor Badminton Başantrenörü Çağatay Taşdemir ise başarıların uzun yıllara dayanan emek ve sistemli çalışmanın sonucu olduğunu ifade etti. Taşdemir 'Bu yıl özel bir durum yaşıyoruz. Üniversiteden başlayarak ilkokullara kadar tüm kategorilerde Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Üniversitelerde tek erkeklerde Türkiye şampiyonu olduktan sonra lise grubumuz erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu. Ardından yıldız kızlarımız ve küçük kızlarımız ortaokullarda şampiyon olurken, küçük erkeklerimiz de Türkiye ikincisi oldu. En minik grubumuz ise il bazında yapılan turnuvada şampiyon oldu. En üst kategoriden en alt kategoriye kadar hepsinde şampiyon olarak bizleri gururlandırdılar. İnşallah gelecek sezonlarda da bunun devamını görmek istiyoruz.' diye konuştu. Taşdemir, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan'a teşekkür etti.