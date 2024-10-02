SASKİ, Osmangazi Caddesi’nde geniş çaplı altyapı çalışmalarına başladı. Muhtelif bölgelere yağmur suyu ızgaraları eklenirken, kanalizasyon hatları yenilendi.

Arifiye Osmangazi Caddesi’nde altyapı çalışmalarına devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, bölgenin yağmur suyu ve kanalizasyon işlerini tamamladı. İçme suyu hatlarının yenilenmesi ise kısa sürede tamamlanacak.

Yağmur suyu ve kanalizasyon hat imalatı tamamlandı

Yağmursuyu ızgara imalatı tamamlanan bölgede yoğun yağışlarda dahi sorun oluşmaması için mevcut hatlara ilaveten yeni yağmur suyu hattı yapıldı. Bölgenin atık sularının kayıpsız şekilde taşınması için kanalizasyon hattı yenilendi.

İçme suyu hattı yenileniyor

Altyapı çalışmalarının bir diğer önemli ayağı ise içme suyu hattı onarım ve yenilemesi olacak. Çalışmalar ile bölgenin ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattı yenileniyor. Eski hat nedeniyle yaşanan basınç ve kayıp sorunları tamamen ortadan kalkacak.

SASKİ tarafından tamamlanan altyapı çalışmaları sonrasında, Osmangazi Caddesi’ndeki üstyapı düzenlemeleri de Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.