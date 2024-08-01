Osmangazi Kent Konseyi adına ortak açıklamayı yapan Başkan Fatma Çil Yılmaz, sokak hayvanları konusunda sorunun değil çözümün bir parçası olmak için çalışılması gerektiğine dikkat çekti.

Serbest dolaşan köpek popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiğine işaret eden Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, “Çözüm önerilerimiz; doğurganlık kontrolü, sorumlu sahiplik müdahaleleri,Osmangazi’de olduğu gibi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon birimlerinin açılması ve denetlenmesi, merkezi ve yerel yönetimlerin bu süreci tüm paydaşlarıyla birlikte ortak ve şeffaf bir şekilde yürütmesi, hayvan üretim ve ticaretinin yasaklanmasıdır” dedi.

Sorunla mücadele yolunun bilimin yol göstericiliğinde, ‘yakala, kısırlaştır, aşıla ve yerinde yaşat’ yaklaşımı olması gerektiğini sözlerine ekleyen Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı; “Osmangazi Kent Konseyi olarak bu sürecin takipçisi olmaya ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye söz veriyoruz. Öncelikli olarak hayata geçireceğimiz Hayvan Hakları Çalışma Grubu için tüm gönüllüleri Osmangazi Kent Konseyine bekliyoruz. Osmangazi’de imkânı olan, bakabilecek olan tüm işyeri, fabrika, site yöneticilerine ve hayvansever vatandaşlarımıza, Osmangazi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon merkezinden hayvan sahiplenmesi için çağrı yapıyoruz.”

Kaynak: İHA