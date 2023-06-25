Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün itibariyle başlayan 9 günlük tatil dolayısıyla Osmangazi Köprüsü'nün geçişlerinde rekor kırıldığını, "Bekleyin, geliyor gelmekte olan" paylaşımıyla duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nü rekorların köprüsü olarak nitelendirerek, 24 Haziran'da 111 bin 770 aracın Osmangazi Köprüsü'nden geçtiğini duyurdu.

"Hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adıyız!" diyerek paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, "Bu daha başlangıç..." dedi.

Takipçilerine "Ardından eriştirip kavuşturan hangi ulaşım rekorları gelecek merak ediyor musunuz?" diye sorusu yönelten Bakan Uraloğlu, "Bekleyin, geliyor gelmekte olan..." ifadelerini kullandı.