Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/957 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/957 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3588 ada, 66 nolu parselde, 161,00 m² tapu alanlı ve niteliği ‘’ BAHÇELİ EV ‘’ vasıflı taşınmazın tamamı olup üçüncü şahıs adına tam hisse ile kayıtlıdır. Ttaşınmaz; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, Haydarbey Sokak, No:14 adresinde olup parsel içerisinde yarım bodrum üzeri tek katlı bir adet bina bulunmaktadır.1 KATLI MESKEN NİTELİKLİ YAPI (DIŞ KAPI NO: 14); yerinde yapılan ve TKGM verilerinden alınan ölçümlerde 1 katlı yapının yaklaşık toplam net kullanım alanı 66,97 m², 1 katlı yapının yaklaşık toplam brüt kullanım alanı 86,80 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Parselde bulunan yapı Haydarbey sokağa cepheli olup diğer cephelerinde yapılar bulunmaktadır. Parselde yapı dışında kalan kısımlar bahçe alanı olarak kullanılmaktadır. Parsel dikdörtgen formda bulunmaktadır. Taşınmaz cepheleri sıva üzeri boyalı olup asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler/sahanlıklar silme mozaik kaplamadır. Bina yaklaşık 40 yaşındadır. Zemin Katta bulunan fiili durumda mesken nitelikli olan daire; salon, 2 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc ve wc mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, odaların ve antre-hol zemini laminant parke kaplama, mutfak alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt üst dolap arasında mermer tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanı zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profil, dış kapısı ve iç kapılar ahşap panel kapıdır. Isıtma doğalgaz sobaları ile yapılmaktadır.Konu taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle bitişik nizam 2-3 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Haydarbey Sokağa cephe, Zafer Bulvarına 60 m ve Namık Kemal Caddesine ise 80 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 2,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 2.904.145,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İcrai haciz ve satışına gidilmiştir şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.