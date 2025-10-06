Başta Hocaköy Barajı olmak üzere, ilçede devam eden projelerle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Salman, yapılan çalışmaların İnegöl’ün geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Milletvekili Salman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “DSİ Bölge Müdürümüz Sn. İnan Gündüz ile birlikte İnegöl’ümüzde yürütülen yatırımları yerinde inceledik. Başta Hocaköy Barajımız olmak üzere şehrimizde devam eden projelerimiz hakkında detaylı istişarelerde bulunduk. İnegöl’ümüzün yarınlarına değer katacak bu projelerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza canla başla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.