Kocaeli’de karavanların kent içindeki gelişigüzel parklanmasının ve otopark işgallerinin önüne geçmek amacıyla Kartepe ilçesinde 210 araç kapasiteli "Karavan Park" oluşturuldu. Alan, modern donatılarıyla karavan tutkunlarına güvenli bir konaklama imkanı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki karavan sahiplerinin düzenli ve güvenli bir alanda parklanma yapabilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde 11 bin 500 metrekarelik alana 210 araç kapasiteli "Karavan Park" inşa edildi. Altyapı çalışmaları kapsamında parka 3 bin 500 ton plentmiks temel ve bin 700 ton asfalt serilerek zeminin uzun ömürlü olması sağlandı.

Modern ve konforlu bir alan olarak tasarlanan park, aydınlatma sistemi, park çizgileri, yönlendirme tabelaları, yağmur suyu hatları ve ızgaralarla donatıldı. Çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarının da yapıldığı alanın güvenliği için girişine bariyer konuldu ve güvenlik personeli görevlendirildi.

Kartepe’nin doğal güzelliklerinin yanında yer alan ve şimdiden karavan tutkunları tarafından kullanılmaya başlanan parkın, bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.