Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve gelişinin birinci yılı dolayısıyla Osmangazi Kent Lokantası'nda düzenlenen basın toplantısında, bir yıllık hizmet sürecini değerlendirdi. Toplantıya CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Etkinlik, "365 Günde Değişen ve Gelişen Osmangazi" adlı tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Başkan Aydın, halk odaklı hizmet anlayışıyla şeffaf ve katılımcı bir yönetim modeli benimsediklerini belirterek, Osmangazi'ye değer katmaya devam edeceklerini vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana geçen 9 aylık sürede 130 milyon lira harcama yaptıklarını ve uyguladıkları tasarruf politikalarıyla Türkiye’nin en çok tasarruf sağlayan belediyelerinden biri olduklarını ifade etti.

Aydın, önümüzdeki dönemde de Osmangazi'nin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aydın, hizmet süresi içerisinde açılışını yaptığı hizmetlere de değindi.

Halk lokantasının açılışını yaptıklarını dile getiren Başkan Aydın, burada birçok vatandaşın uygun fiyata yemek yediğini söyledi.

Nasreddin Hoca Parkı, Kadınlar için Spor ve Yaşam Merkezi, Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kreşi, İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi, Çirişhane Spor Kulübü, Soğukkuyu Kent Lokantası ve Genç Kafe, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi Açılış Töreni, Atatürk Anıtı ve Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesinin açılışını yaptıklarını söyleyen Başkan Aydın, kütüphanenin ziyaretçi sayısının ise 40 bin olduğunu söyledi.

OSMANGAZİ’DE KREŞ SAYISI ARTIYOR

Küçükbalıklı Kreşi, Küplüpınar Kreşi ve Yunuseli Kreşi Temeli’nin temelinin atıldığını dile getiren Başkan Aydın, Haziran ayında ise açılışını yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni eğitim döneminde 500 çocuğa kreş hizmet vermeyi amaçladıklarını da ifade etti.

AKILLI ŞEHİRCİLİK VE OSMANGAZİ

Anlayışı değiştirebilmenin akıllı şehircilik ve dijitalleşme ile olabileceğinin altını çizen Başkan Aydın, Mobil Osmangazi, E-Ruhsat, Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS), Ücretsiz WiFi, 365 Osmangazi ve yapay zeka projeleri’nin hayata geçtiğini açıkladı.