Osmangazi Belediyesi tarafından Alemdar Camii'nde düzenlenen cuma programında, namazın ardından vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

Osmangazi Belediyesi, paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Cuma namazı sonrası Alemdar Camii'nde düzenlenen programda vatandaşlara sıcak çorba ikram edilerek, birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi. Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan ile Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özge Kaya tarafından yapılan çorba ikramı, samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Vatandaşlar, cuma namazı sonrası yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.