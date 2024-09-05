Osmangazi Belediyesi tarafından Türkçe’nin doğru ve yerinde kullanımını yaygınlaştırmak, güzel ve etkileyici iletişime katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Diksiyon Atölyesi’ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını aldı.

Osmangazi Belediyesi’nin Demirtaş bölgesindeki kadınların talebi üzerine açtığı Diksiyon Atölyesi’ndeki eğitimler tamamlandı. Demirtaş Kültür Merkezi’nde kadınlara özel olarak ücretsiz düzenlenen diksiyon atölyesi, 6 hafta sürdü. Düzgün, anlaşılır ve etkileyici bir biçimde konuşmak istemenin yanı sıra sunuculuk, spikerlik, seslendirme gibi meslek dallarında ilerlemek isteyen 25 kursiyer, Diksiyon Atölyesi’ne katıldı. Her hafta Çarşamba günü 18.00-20.00 saatleri arasında düzenlenen atölye derslerine katılan kadınlara, İletişim Danışmanı Demet Çoraklı tarafından diksiyon farkındalığı, nefes çalışmaları, vurgu, ses, tonlama, hazırlıksız konuşma uygulamaları, beden dili, tekerleme çalışmaları ile etkili iletişim konularında eğitimler verildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler için Demirtaş Kültür Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Sinan Nergiz, kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek, başarılar diledi.