Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Ördekli Kültür Merkezi’nde verdiği ‘Hazan Mevsimi’ konseri ile davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyeleri, Şef Rüştü Şentürk yönetiminde gerçekleştirilen konserde, solo ve koro olarak birbirinden farklı eserleri seslendirdi. Kalabalık bir dinleyici topluluğunun ilgi gösterdiği konser, Türk Sanat Müziği’nin klasik eserlerinden oluşan bir repertuarla başlayıp, şarkılar ile devam etti. Salonu dolduran sanatseverlerin de tek bir ağızdan eşlik ettiği konser yaklaşık 1 saat sürdü. Seslendirdikleri Türk Sanat Müziği eserleri ile gönülleri fetheden Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyeleri ve Şef Rüştü Şentürk, salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışladı.

Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Şef Rüştü Şentürk’e çiçek takdim etti.