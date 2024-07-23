Osmangazi Belediyesi, yasadışı döküm sahasında hafriyat atığı boşalttığı tespit edilen bir firmaya cezai işlem uyguladı ve dökülen atıkları bölgeden kaldırttı.

CEZA YAĞMURU

Hafriyat ve inşaat atıklarını kaçak olarak doğal alanlara bırakan kişi ve kurumlar üzerine yoğunlaşan zabıta ekipleri, belirlenen döküm sahaları dışına malzeme, inşaat atığı, moloz veya benzeri atık dökenleri tespit ederek Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem yapıyor. Avdancık Mahallesi yolu üzerinde ilerleyen hafriyat yüklü iki kamyonu takip eden sivil zabıta ekipleri, kamyonların kaçak hafriyat döktüğünü suçüstü yakaladı.

ÇEVRE KATLİAMINA SON

Müdahaleleriyle çevre katliamını engelleyen ekipler, yasadışı hafriyat dökümü gerçekleştiren firmaya 25 bin TL ceza verdi ve dökülen hafriyatın bölgeden kaldırılmasını sağladı. Özellikle dere kenarları ve tarım alanlarına kaçak dökülen hafriyatların önüne geçmek için yoğun çaba harcayan ekipler, çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli olan düzensiz moloz dökümü konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmelere cezai işlem uygulamaya devam edeceklerini belirtti.