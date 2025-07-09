Osmangazi Kent Konseyi ile birlikte organize edilen "Kadın Kadına Mahalle Buluşmaları"nın bu haftaki etkinliği Altınova Spor Tesisi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cemile Yılgör, Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, Altınova Mahalle Muhtarı Vildan Şentürk ve birçok kadın katılım sağladı.

Ayda iki kez düzenlenmesi planlanan buluşmaların bu ayağında farklı alanlardan uzman isimler kadınlara hitap etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer, kadınların kendi bedenlerini tanımalarının güçlenmeleri açısından önemli olduğunu belirtti. Sezer, birçok kadının hâlâ toplumda yerleşmiş utangaçlık nedeniyle sağlık hizmetlerinden uzak durduğunu ve bu tabuların yıkılması gerektiğini söyledi.

Psikolojik Danışman Berrak Damla Karaca, etkinlik kapsamında katılımcılarla birlikte nefes ve esneme egzersizleri yaptı. Katılımcı kadınlar bu sayede kısa süreli fiziksel ve ruhsal rahatlama yaşadı.

Uzman Diyetisyen ve Fizyoterapist Sümeyye Şükran Özkeleş, sağlıklı beslenmenin kadın sağlığı üzerindeki etkilerine değinirken, Diş Hekimi Özlem Mutaf Yağcı ise ağız ve diş sağlığında aile bireylerinin rolünü vurguladı. Özellikle çocukların diş sağlığında ebeveynlerin örnek teşkil ettiğini ve 12 yaş öncesi tel tedavisinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Avukat Ayşe Simge Demir Okuroğulları ise aile içi eğitimde annenin önemine dikkat çekti. Toplumun temelinin aile olduğunu belirten Okuroğulları, bilinçli kadınların sağlıklı bireyler yetiştirdiğini söyledi.

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, programın dört modül halinde devam edeceğini ve her buluşmada farklı sağlık aşamalarının ele alınacağını açıkladı. Farklı mahallelerde sürdürülecek bu buluşmalarla kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer almalarının hedeflendiğini belirtti.