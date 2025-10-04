Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu’nda seyreden bir otomobil sürücüsü, trafiği hiçe sayarak peş peşe makas attı. Tehlikeli anlar, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi ve sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde, sürücünün hızla şerit değiştirdiği, diğer araçların arasından tehlikeli manevralarla geçtiği ve arkada oturan kişinin bu anları kaydettiği görülüyor.

Kaynak: İHA