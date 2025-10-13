Bursa’da Bursasporlu nesiller yetişmesi için Osmangazi Belediyesi, Osmangazi’nin farklı mahallelerinden onlarca çocuğu Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanan Bursaspor maçlarına götürerek maç heyecanı yaşamasını sağlıyor. Osmangazi’de ikamet eden ve daha önce hiç Bursaspor maçını tribünden izleme fırsatı bulamayan çocuklar, Osmangazi Belediyesi’nin organizasyonu ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribününde yerlerini aldı. Bu sezon Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor, iç saha karşılaşmasında Menemenspor ile karşılaştı. Osmangazi Belediyesi, muhtarlar eşliğinde farklı mahallelerden 100 çocuğu stada getirerek onlara unutulmaz bir anı yaşattı. Yeşil-beyazlılar sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılınca maçı tribünden izleyen çocukların sevinci daha da arttı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, maçı çocuk tribününden Osmangazili çocuklarla birlikte takip ederek 90 dakika boyunca Bursaspor’a destek oldu.

"Osmangazi’nin farklı mahallelerinden 100 çocukla maçı tribünden takip ettik"

Osmangazi İlçesi’nden 100 çocuğu Bursaspor maçını izlemek için stada götürdüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Başaran, Küplüpınar, Seçköy ve dağ yöresinden çocuklarımızla birlikte Bursaspor, Menemenspor, maçını izlemek için tribündeki yerimizi aldık. Bursaspor’a başarılar diliyorum. 2 haftadır bir şanssızlık yaşıyor. Memenspor’u yenerek tekrar yükselişe geçti. Aldığı galibiyet için Bursaspor’u tebrik ediyorum" dedi.

İlk kez Bursaspor maçını izlemek için stada geldiklerini belirten Osmangazili çocuklar "Çok heyecanlandık ilk defa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumuna maç izlemek ve Bursaspor’u tribünden deşmek için geldik. Çok büyük heyecan ve mutluluk yaşadık. Bizlere bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.