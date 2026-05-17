Engelsiz bir hayat için farkındalık oluşturan çalışmalara öncülük eden Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda ilki yoğun ilgi gören 'Miras Değil Mübarek 2' adlı oyununa perde açtı. Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin sergilediği oyun büyük beğeni topladı.

Engelli bireylerin üretimden sanata, spordan eğitime kadar birçok alanda aktif rol almasını destekleyen Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Engelliler Meclisi ile 'Miras Değil Mübarek 2' adlı oyunu sanatseverler ile buluşturdu. 3 kardeşin babalarından kalan miras hikayesini, hayata dair önemli mesajların verildiği eğlenceli bir dil ile anlatan ilk oyunun büyük ilgi görmesi üzerine yoğun talep alan ikinci oyun, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 'perde' dedi. Büyük bir özveri ve disiplin ile çalışmalarının ardından ilk oyunun finali niteliği taşıyan 'Miras Değil Mübarek 2' oyunu da Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Büyük bir özveri ve disiplin ile çalışmalarının ardından rolleriyle bütünleşen engelli bireyler, başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Beklenmedik sürpriz sonuyla da izleyicilerin bir kez daha beğenisini kazanan oyunun sonra ermesinin ardından, oyuncular protokol üyeleri ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlarla ödüllendirildi.

Osmangazi Engelliler Meclisi'nin bir yıl boyunca emeklerini sahneye taşıdığı oyunu Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı'nın yanı sıra çok sayıda Bursalı sanatseverler hayranlıkla takip etti. Seyirci selamlamasının ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ve oyunculara, çiçek ve kuşak takdiminde bulunarak, performanslarından dolayı tebrik etti.

Gerçekleştirdikleri başarılı performanslardan ötürü oyuncuları kutlayan Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Bursa'nın en başarılı kent konseyinin Osmangazi olduğunu ve Engelliler Meclisi'nin de sergilediği oyun ile birlikte bunu ispatladığını dile getirdi. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece de gösterdikleri özverili çalışmalar ve performanslardan ötürü Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ne teşekkür ederek, tebriklerini kaydetti.

Bu özel gösterimin arka planında çok büyük bir emek olduğuna değinen Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, destekleriyle kendilerinin yanlarında olan herkese teşekkürlerini sundu.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

'Bu sürece bir yıl boyunca hiç ara vermeden, emek vererek, 'Miras Değil Mübarek 2' tasarlarken gece gündüz demeden koca yürekli ekip ile birlikte hazırlandık. Gecesini gündüzüne katan, eğitim süresi boyunca bir an bile sorun çıkarmadan daha iyisini nasıl yapabiliriz diye emek gösteren bu koca yürekli ekibe teşekkür ediyorum. Ekibin çalışmaları sırasında bekleyip, sabır gösteren annelerimiz iyi ki varsınız, ellerinizden öpüyorum. Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda meclisin başkanı olarak şunu söyleyebilirim ki; herkesin müsterih olmasını isterim, artık Osmangazi Engelliler Meclisi diye bir gerçek var. Osmangazi'de engelli bireylerin her alanda aktif olabilmeleri adına istihdamdan eğitime, sportif faaliyetlerden kültürel faaliyetlere kadar aklınıza gelebilecek her alanda aktif olabilmeleri, hatta söz sahibi olabilmeleri adına Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın liderliğinde çalışmalarımıza istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu akşamın hazırlanmasında bizlere her zaman destek olan, vizyonuyla misyonuyla bizlere değer katan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'e çok teşekkür ediyorum.'

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, oyunun senaristi ve yönetmeni Eğitmen H. Ece Küçük'ün bu değerli gecenin mimarlarından olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti. H. Ece Küçük de büyük bir özveri ile çalıştıklarına işaret ederek, desteklerinden ötürü emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Oyunu izlemeye gelen sanatseverler de, ilkini çok sevdikleri 'Miras Değil Mübarek' oyununun finalinin de çok güzel olduğunu ve beğeniyle izlediklerini belirterek, katkılarından dolayı Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.