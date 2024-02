Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, devam eden mevcut desteklerin, emeklilere pazar alışverişi, ev hanımlarına mutfak, öğrencilere ulaşım desteği olarak süreceğini açıkladı. Dündar, mart ayı içerisinde başvuruların alınacağını da duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, iklim krizinin küresel ekonomiye olumsuz etkileri, savaşlar ve ardından Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketinin yol açtığı ekonomik daralmada, Osmangazi Belediyesi vatandaşa nefes olmaya devam ediyor. Türkiye’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen, ‘Belediyem Benimle’ ekibiyle kapı kapı gezip, ihtiyaç sahiplerine ulaşan Bursa’nın Osmangazi Belediyesi, yeni dönemde emekliler, ev hanımları ve öğrencileri de destek içerisine alıyor. Böylelikle pazar filesini doldurmakta zorlanan emeklilerin, mutfak ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ev hanımlarının ve öğrencilerin yüzü gülecek. Uygulanacak destek programı çerçevesinde, emekliler pazar alışverişlerini artık gönül rahatlığıyla yapabilecek. Ev hanımlarının mutfağına bereket gelecek, öğrencilerin en önemli masraf kalemlerinden olan ulaşım ücretleri belediye tarafından karşılanacak.

“Her zaman biriz, beraberiz”

Yeni dönemde devreye alacakları üçlü destek paketinin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacakları tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, daha mutlu bir Osmangazi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Osmangazi’yi, hayata geçirdikleri projelerle Türkiye’de lider bir belediye haline getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Ancak biz ne kadar özel ve ayrıcalıklı projeler yaparsak yapalım, insanımızı mutlu etmediğimiz sürece bunların hiçbir kıymeti yok. Bunun bilinciyle bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hep yanında olmaya çalıştık. Her zaman bir ve beraber olduğumuzu desteklerimizle gösterdik” dedi.

“Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz”

Dünyada ekonomik ve sosyal yaşamı durma noktasına getiren pandemi süreci, iklim krizleri, savaşlar ve son olarak Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketine rağmen Türkiye’nin kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini hatırlatan Dündar, “Tüm bu olumsuzluklardan küresel ekonominin önemli aktörü olan Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil. Ancak, Türkiye dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir yandan yaralarını sararken diğer yandan hem stratejik hem de tarihi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Paylaşım ve dayanışma bizim kültürümüzün, inancımızın en güzel ve en anlamlı özelliği. Bizi pandemi döneminde vatandaşlarını ölüme terk eden batı ülkelerinden ayıran özelliğimiz bu. Biliyoruz ki bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi noktasında hükümetimiz önemli adımlar atıyor ancak belediyeler olarak biz de elimizden geldiği ölçüde vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyoruz. Emekli vatandaşlarımız, ev hanımlarımız ve öğrencilerimizi de destek içerisine alıyoruz. Biz, ‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ anlayışına sahip bir milletiz. Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bu destek paketiyle de pek çok yaraya merhem olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Sosyal belediyecilikle hiçbir vatandaşını yalnız bırakmayan Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba’nın manevi geleneğini sürdürdüğü Somuncu Baba Gönül Fırını ile her yıl yaklaşık 3,5 ekmeği ihtiyaç sahiplerinin evine ulaştırıyor. Her gün yüzlerce haneye erzak, giysi ve ev eşyası desteği sağlıyor.

Kaynak: BÜLTEN