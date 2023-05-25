Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcuları, Bursa’da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası Tekvando Turnuvası’nda çifte başarıya imza attı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Gençlik Haftası Tekvando Turnuvası’na toplam 138 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor’un başarılı yıldızları ivme yakaladı. Rakipleri karşısına 55 kilogramda tatamiye çıkan Yusuf Ceylan ile 73 kilogramda boy gösteren Mehmet Ali Bozdağ, sergiledikleri üstün performans sonunda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, derece elde eden genç sporcular ile antrenörlerini kutladı.