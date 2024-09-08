Osmangazi Belediyesi, "Köyümüzde Şenlik Var" etkinlikleri kapsamında İsmetiye Mahallesi sakinlerini müzik, dans ve gastronomi ile buluşturdu. Etkinlik, renkli ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün sunarak hem yetişkinlere hem de çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikler, okul bahçesinde düzenlenen geniş kapsamlı bir programla başladı. Çocuklar, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, langırt ve bubble şov gibi çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, etkinlikte sunulan çeşitli ikramlar çocuklar için ekstra bir sürpriz oldu. Gurup Kucaklaşma'nın hareketli türkülerinin eşlik ettiği sahnede, İsmetiye Mahallesi sakinleri bol bol dans ederek eğlenceli bir gün geçirdi.

Kadınlar için özel olarak düzenlenen yemek yarışması da büyük ilgi gördü. Yarışmada, mahalleli kadınlar hazırladıkları yemeklerle mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Jüri üyeleri, yapılan lezzetli yemekler arasında karar vermekte zorlandı. Sonuçlar şöyle şekillendi: Merve Tezer, 'Triliçe' tatlısıyla birinci; Seda Ferik, 'Yaprak Sarması' ile ikinci; Selver Bilir ise 'Süt Helvası' ile üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Tolga Kornoşor, belediye meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda köy sakini katıldı. İsmetiye Mahallesi sakinleri, bu güzel ve eğlenceli etkinliği mahallelerine kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti