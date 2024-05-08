Osmaniye Spor Kulübü, bu yıl Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nde yaz ve kış spor okullarında ücretsiz yetişen İnegöl’ümüzün kızlarına sponsor olarak tam destek verdi. Bu sezon Midi Kızlar, Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar kategorilerinde 4 takım ile müsabakalara katılan Osmaniye Spor Kulübü kız voleybol takımları, bir ilki gerçekleştirerek 3 kategoride Gelişim Ligi’nde play-off’lara adını yazdırdı.

Şu anda play-off müsabakaları devam ediyor. Bizler, kız çocuklarımızın sosyal etkinliklerle ders çalışma boşluklarında spor yaparak zamanlarını kaliteli geçirmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacını güdüyoruz.

Osmaniye Spor Kulübü olarak önümüzdeki sezon hem kız hem erkek takımları kurmayı, her kategoride 2’şer takım çıkarmayı ve Voleybol Bölgesel Kadınlar Ligi’ne katılarak kendi yetiştirdiğimiz, İnegöl’ümüzün kızlarıyla liglerde yer almayı hedefliyoruz.

Başkan Mehmet Yıldız’ın görüşleri;

"İnegöl’ümüze, çocuklarımıza, özellikle kız çocuklarına çok değer veriyoruz. Bizlerin de çocukları voleybol alt yapılarına katılım sağlıyor.İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü’nün spor salonundaki yaz ve kış spor okullarında ücretsiz devam eden sporcu kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Buradan İlçe Gençlik Spor Müdürü’müze, Belediye Başkanı’mıza ve yerel teşkilatta bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz."