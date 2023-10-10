ÖYSM, 2023-DGS Ek Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavına ilişkin ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyuran ÖSYM, sonuçları resmi internet sitesinden duyurdu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacağı, elektronik kayıtların ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiği kaydedildi.