Facebook’un sürekli değişen algoritmalarıyla, oteller yaptıkları paylaşımlarla bir zamanlar eriştiği organik kullanıcı sayısına ulaşmada zorluk çekmeye başladı. Yayınlanan en yeni algoritma güncellemesi ile haber akışlarında gösterilen içerilerin kullanıcıyı mutlu etmek ve ilgilenebileceği içerikleri görmeleri için yeniden tasarladı. Bu değişimde pazarlamacıları ve işletme sayfalarını kullanan işletmecileri, daha fazla Facebook kullanıcısına ulaşmak için ücretli kampanyalara yatırım yapmaya teşvik etti

Facebook’a göre “1,4 milyardan fazla kişi kendisi için önemli olan içeriklerle bağlantı kurmak için Facebook’u kullanıyor”. Facebook’u her gün aktif olarak kullanan 900 milyona yakın kullanıcı arasından işletmenizin hedef kitlesine ulaşabilmek için facebook reklamlarını faydalanmak işinizi çok kolaylaştıracaktır

Facebook Reklam Modelleri

Reklam türünüz, oteliniz için koyduğunuz hedeflerinize bağlıdır. Facebook bir çok benzersiz seçenekleri sunarken, otelinizin için öncelikli reklam modelleri şunlardır: Sayfa Tanıtımı (beğeni kazanmak için), İçerik Etkileşimi (içeriğinizi geniş kitlelere yaymak için) ve Web Sitesi Tıklamaları (kullanıcıları doğrudan web sitenize yönlendirmek için)

1- Sayfa Beğeni Reklamları

Hedefiniz Facebook’ta 2.000 beğenisi olan bir sayfaya sahip olmaksa, kullanıcıları sayfanızı beğenmeye teşvik etmek için bir Sayfa Tanıtımını veya Marka Bilinirliği kampanyası oluşturmalısınız. Reklam, kullanıcıların Sayfayı “beğenmesini” öneren tek bir resim ile birlikte harekete geçirici mesaj düğmesi içerir.

2- İçerik Etkileşim Reklamları

İçerik etkileşim reklamları, oteliniz belirli bir içerik üzerinde daha fazla etkileşim veya izlenim istediğinde kullanılmalıdır. Otelinizde düzenlenecek olan bir etkinliği daha fazla kişiye duyurmak istiyorsanız bu reklam modelini kullanabilirsiniz. Aşağıda, reklamın üst kısmında harekete geçirici mesajlar “beğen” düğmesinin yanı sıra orijinal resmi ve organik postadaki metni içeren bir örnek verilmiştir

3- Web Sitesi Tıklama Reklamları

Web sitesi tıklamaları kampanyası, web sitenize gelen trafiği artırmak istediğinizde kullanışlıdır. Bu kampanyalar yaklaşan bir etkinliğin tanıtımını yapmak istediğinizde kullanışlıdır. Misafirlerin Sayfanızı “beğenmesini” istenmesi yerine, harekete geçirici mesajı “Şimdi Rezervasyon Yapın” olarak değiştirebilirsiniz. Tıkladığınızda, kullanıcılar doğrudan web sitenizdeki özel teklife yönlendirilir. Aşağıda, özel bir anlaşma yapmak isteyen bir otel için bir web sitesi tıklama reklamı örneği verilmiştir. Görüntü boyutunun bir Sayfa tanıtım kampanyasından biraz farklı olduğunu ve paketin ayrıntılarını açıklamak için kopya için ek alan olduğunu görebilirsiniz

Gelişmiş Hedefleme

Ücretli Facebook kampanyaları yürütmenin en büyük avantajlarından biri, otelinizle ilgilenen grupları ve bireyleri hedefleme yeteneğidir. Araştırmalara göre dar hedefli kampanyalarda ortalama çevrimiçi erişim %38, Facebook’da ise %89’dur.

Facebook, hedef kitlenizi konuma, nüfus özelliklerine (yaş, cinsiyet ve dil), ilgi alanlarına ve davranışlara göre seçmenize olanak tanır. Kitlenizi oluşturmadan önce, bir strateji oluşturmak çok önemlidir. Belirli bir stratejiye sahip olmak nihai olarak reklamınızı hedef kitleye sunacaktır. Örneğin, yakın zamanda yenilenen toplantı alanlarınızla ilgili bilinirliği artırmak istiyorsanız, hedefleme stratejinizi ve mesajlarınızı aileler ve tatil amaçlı seyahat edenler yerine iş için seyahat eden insanlara göre uyarlayabilirsiniz

1- Hedef Kitle

Facebook, bir kullanıcının yerini zaman çizelgesinde belirtilenlerle nitelendirir ve daha sonra bilgilerini IP adresiyle doğrular. Hedef yerlerinizi seçmek, reklamınızın genel etkililiği açısından çok önemlidir. Otelde düzenlenecek bir Anneler Günü brunch’ı vurgulamak isterseniz, tüm Türkiye’yi hedeflemeden çevrede yaşayan kişileri hedeflemek isteyebilirsiniz, çünkü birilerinin brunch için ülke genelinde seyahat etmesi pek olası değildir

2- Demografik

Reklamlarınızı belirli bir kullanıcı grubuna erişmesini istiyorsanız, kitlenizi daha da daraltacak demografik özellikler seçmek önemlidir. Hedef kitlenizin çoğunluğu İspanyolca konuşuyorsa, demografik hedeflemenize dil eklemek çok önemlidir. Facebook’un, demografik özelliklerle ilgili standartları vardır; birincisi, şarap imalathaneleri, bira fabrikaları veya alkolle ilgili herhangi bir şeyi hedef alıyorsanız, yaş aralığı için 21+ seçmelisiniz. Aşağıda, 18 ila 50 yaşları arasındaki İspanyol ve İngilizce konuşan bireyleri ve kullanıcıları hedefleyen bir reklamın bir resmi bulunmaktadır

3- İlgi Alanı

Facebook, “Profillerine ekledikleri bilgiler, Beğendikleri Sayfalar ile ilişkili anahtar kelimeler veya kullandıkları uygulamalar, tıkladıkları reklamlar ve benzeri diğer kaynaklardan” ve diğer benzeri kaynaklardan çıkarlar. “Belirli bir reklam için şehirdeki konukları hedeflemek isterseniz konferans adını ve konferansla ilişkili anahtar kelimeleri hedefleyebilirsiniz. Facebook aynı zamanda eğitim, ilişki, iş, finansal, ev, anne-babalar, nesiller, siyaset, hayat olayları ve daha fazlasıyla hedefleme seçeneği sunar. Aşağıda ilgi alanlarının, demografik özelliklerin ve davranışların birleşimini hedefleyen bir reklam örneği verilmiştir.

4- Davranışlar

Facebook, davranışları şöyle tanımlıyor: “Kullandıkları cihaz, alışveriş davranışları ya da niyetler, seyahat tercihleri ​​ve daha fazlası hakkında bilgilendiren, kişilerin Facebook üzerinde ya da dışında yaptığı aktiviteler.” Bu, iş seyahati yapan kişileri hedef alıyorsanız faydalıdır; “sık uçanlar” veya “geçen ay seyahatteydi” gibi kategorileri seçebilirsiniz

Kitlenizi oluşturduktan sonra, bir bütün olarak seçimlerinizin çok geniş veya çok spesifik olmamasını sağlamak için, kitlenize erişen metreyi görüntüleyin. İdeal olarak, 10.000’den fazla kişiye ulaşmak için pimin yeşil kalmasını ve potansiyel kitlenizin olmasını istiyorsunuz. Aşağıda, hedef kitleyi, izleyici sayacını ve kampanyanın potansiyel erişimini özetleyerek gösteren bir resim bulunmaktadır

A/B Test

Bir dijital pazarlama uzmanı olarak, 50TL’lik bir Facebook kampanyasından 1.000 takipçiyi kazanmak için ana hatlarıyla belirlenen altın bir kural veya yol yok. Neyin işe yaradığını ve kullanıcılarla birlikte tepki verdiğini görmek için görüntüleri ve mesajlaşmayı test etmeniz gerekiyor. Facebook’un A/B test yeteneklerini kullanarak, pazarlamacılar en etkili kombinasyonları keşfetmek için reklamları tasarlayıp hedefleyebilirler. Kampanyanın süresi boyunca, düşük performans gösteren reklamları kapatabilirsiniz

Facebook Insights

Kampanyanızı başlatmadan önce Facebook kitlenizin kim olduğunu bilmek çok önemlidir. Facebook Insights, kullanıcıların sayfanızla nasıl etkileşimde olduklarını anlamanıza, içeriğinizin etkileşimi ile ilgili daha fazla bilgi edinmenize, sayfa performans metriklerini keşfetmeye vb. olanak tanır. Gelişmiş hedefleme gibi Facebook da, otelinizi beğenenlerin demografik, yer, ilgi ve davranışları gibi çok sayıda bilgi sunar. Bu bilgiyi topladığınızda, bir sonraki Facebook reklam kampanyanız için belirli bir kitleyi hedefleyebilirsiniz

Yaratıcı Kontrol

Kampanyanız için hedef kitleyi belirledikten sonra, yaratıcı öğeleri oluşturmanız gerekir. Reklam türüne bağlı olarak, otelin reklam öğesinde bir resim, gövde metni ve bir başlık bulunur. Resminiz ve mesajlarınız birbirini iltifat etmeli ve hedef kitlenizle alakalı olmalıdır.