Literatürde ‘mutlak kulak’ olarak adlandırılan ve nadir rastlanan, ‘müzik dehası’ özelliğine sahip Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu otizmli Sıtkı Taylan Hartavi, Bursalılara piyano resitali sundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak gelen otizmli müzik dehası Hartavi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orkestra Şube Müdürlüğü TSM Bölümü İcra Salonu'ndaki piyano resitalinde, müzikseverle bir kez daha buluştu. En sevdiği piyanistlerin ‘Shopen Vals, Erik Sate, Clementine, Mozard, Ahmet Adnan Saygun ve Sebastian’ klasik eserlerini çalan Taylan, salondaki herkesi hayran bıraktı.

Sıtkı Taylan Hartavi ile tekrar buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, “Taylan’ın mezun olduğunu duymak bizleri de mutlu etti. Taylan, gibi özel bireylere destek vermekten Büyükşehir Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz. Taylan’a hayatında başarılar diliyoruz’’ dedi.

Hartavi’nin her zaman destekçisi olan annesi Fadime Hartavi’ de, ‘’Oğlum kendini müzikte ispatladı ve başarılı özel bir birey. Çok mutluyum, onunla gurur duyuyorum. Taylan başarısıyla, emeğiyle okulundan da mezun oldu. Kendini geliştirmeye devam ediyor. Oğlumuz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Taylan gibi özel çocukların içlerinden fevkalade dehalar çıkıyor. Taylan başardı, diğer çocuklara da örnek olmasını istiyoruz. Yolumuza çıkan iyi insanlara bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz’ diye konuştu.

Piyano severleri bir kez daha büyüleyen müzik dehası Taylan da “8 yıldır piyano çalışıyorum. Konser vermeyi çok seviyorum” dedi.