BURSA (İGFA) - Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bu ayki program konuğu, iş insanı Mehmet Erdem Tokuş oldu.

“Dijital Hemşehrilik” başlığıyla düzenlenen söyleşide Tokuş, iletişim teknolojilerinin hemşehri bağlarını nasıl güçlendirdiğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, “Artık Bursa’nın Sivas’tan, Sivas’ın da Bursa’dan kısa sürede haberi oluyor. Acımız acımız, sevincimiz sevincimizdir. Bir olmak, iri olmak, diri olmak bizler için sadece söz değil, bir sorumluluktur,” ifadelerini kullanan Tokuş, kardeşlik ve dayanışmanın sadece sözde değil özde olması gerektiğine dikkat çekti.

Katılımcıların sorularıyla interaktif bir hale gelen program, Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hulusi Karakuş’un konuk Mehmet Erdem Tokuş’a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa ayrıca Sivas Hizmet Vakfı Bursa İl Başkanı Nazmi Ağkuş ve çok sayıda Sivaslı hemşehriler katılım sağladı.