SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin altyapısında güçlü dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Taraklı İçdedeler Mahallesi’ne içme suyu sağlayan 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı da bu kapsamda yenilendi.

İçdedeler’in altyapısı güçlendirildi

Şehir merkezine yaklaşık 65 kilometre mesafede bulunan Taraklı İçdedeler Mahallesi’nde yenilenen hat, bölge abonelerine kaliteli içme suyunu kayıpsız ve kesintisiz iletmeye başladı. İçme suyunun bir damlasına dahi değer veren anlayışla tamamlanan proje kaynakların israf olmasının da önüne geçti.

Kesintisiz içme suyunu bilinçli tüketelim

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’nın suyunun israf olmaması için altyapıda güçlü dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenen hat özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşanan bölge abonelerine kesintisiz hizmet sağlamaya başladı. Abonelerimizden kesintisiz şekilde ulaştırdığımız içme suyunu, bilinçli ve tasarruflu şekilde kullanmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.