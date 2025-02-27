Özellikle kuru temizleme fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Bir gömleğin temizlenmesi için 200-300 TL, pantolon için 300-400 TL, mont için ise 500-700 TL isteniyor. Takım elbiseler 700 TL’den başlayıp 1.000 TL’ye kadar çıkarken, paltoların temizleme fiyatı 750-1.200 TL arasında değişiyor.

Gündelikçi ve İş Yeri Temizliği Ücretleri Uçtu

Ev temizliği için gündelikçi çağırmak da artık oldukça maliyetli hale geldi. Büyükşehirlerde bir evin temizliği için talep edilen ücret 1.500 TL ile 2.500 TL arasında değişirken, iş yeri temizliği için bu rakamlar 4.000 TL’den başlayıp 10.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Vatandaşlar yalnızca yüksek fiyatlardan değil, aynı zamanda hizmet kalitesinin düşüklüğünden de şikâyetçi. Eksik yapılan işler, kalitesiz malzeme kullanımı ve bazı işletmelerin sadece nakit ödeme kabul etmesi gibi sorunlar da gündemde.

Halı yıkatmak ateş pahası

Halı, koltuk ve perde gibi eşyaların temizlik fiyatları da oldukça yüksek. Tek bir halı yıkama ücreti 500 lira ile 1.500 arasında değişirken, perde yıkama tekli fiyatı 200-300 lira, koltuk temizliği ise 1.500-2500 lira arasında değişiyor. Üstelik evden alınıp temizliğe götürülen ürünler uzun süre teslim edilmiyor.

Arabalar akaryakıt istasyonlarında yıkanıyor

Oto yıkama fiyatlarındaki artışlar da vatandaşların tepkisine sebep oluyor. Bugün ortalama bir otomobilin temizliği için 500 lira ile 1.000 lira arasında ücret talep ediliyor. Bu rakamlar ortalama fiyatlar, bazı yerlerde kampanyalar dâhilinde 350 liraya düşerken, bazı yerlerde 1.200 liraya kadar çıkıyor.

Detaylı detaylı temizlik yaptırmak isteyenlerin 1.500-2.500 lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Bu fiyatlar sebebiyle vatandaşlar genelde araçlarını benzin istasyonlarında ya da kendileri yıkamayı tercih ediyor.