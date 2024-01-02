Bursa'da halk otobüsü ile motosiklet sürücüsünün yumruklu yol verme kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek noktalarından biri olan Kent Meydanı'nda halk otobüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler birbirlerine yumruk atarak saldırınca araya çevredeki vatandaşlar girerek ayırdı.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.