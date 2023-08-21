Meydana gelen trajik otobüs kazasında, 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, Sivas'tan İstanbul istikametine seyir halinde olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsünün, virajlı yolda kontrolden çıkarak 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana geldi. Bu acı olayın ardından kaybettiğimiz 12 kişinin isimleri de açıklandı. Kazada vefat eden vatandaşlarımızın isimleri şu şekildedir: İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gerçekleşen kazada, olay yerinde gerçekleşen incelemeler sonucu, otobüsün 20 metre derinliğindeki şarampole düştüğü ve kaza anında içerisinde 19 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yetkililer, kurtarma ve yardım ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı vatandaşlarımızın hastaneye sevk edildiğini belirtti.