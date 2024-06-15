İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yaptığı uygulamada şüphe üzerinde durdurduğu 4 kişinin üstünde ayakkabı içerisine saklanmış uyuşturucu madde buldu. Yapılan uygulamada ayrıca 4 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kurban Bayramı münasebetiyle İstanbul genelinde genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik geniş çaplı emniyet tedbirleri alındı. Alınan emniyet tedbirleri kapsamında 13.06.2024 tarihinde Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Büyük İstanbul Otogarında yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan Ali Y., A.Y., A.D. ve İ.F.P. isimli şahısların yapılan üst aramalarında, ayakkabı içerisine saklanmış 12 parça halinde ağırlıkları 35 gram gelen Esrar Maddesi, 2,15 gram Sihirli Mantar(Halisünojen) diye bilinen uyuşturucu madde ve 4 adet ruhsatız tabanca ele geçirilmesi üzerine şüpheli şahıslar yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan Ali Y. İsimli şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Y., A.D. ve İ.F.P. isimli şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.