Osmaniye'de otogara elinde tüfekle gelen Mustafa B., kızı Nilgün K.'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan Nilgün K., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kızın Sağlık Durumu İyi

Nilgün K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızını 2 Konudan Dolayı Suçlamış

Mustafa B.'nin, kızıyla boşanma aşamasındaki eşinden dolayı sorunlar yaşadığı ve kızını "kötü yola düşmek" ile "uyuşturucu madde satıcılığı" iddialarıyla suçladığı ileri sürüldü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilen baba Mustafa B.'nin de yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.