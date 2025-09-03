BATMAN (İGFA) - Batman Sason'daki proje kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Nevşehir illerine yapılacak geziye katılacak 40 kişilik kafile, Sason Kaymakamlığı önünde düzenlenen programla yolcu edildi.

Uğurlama töreninde konuşan Sason Kaymakamı Furkan Başar, şehit aileleri ve gazilerin aziz hatıralarına sahip çıktıklarını belirterek, “Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin daima yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlenen gezide hem manevi hem de kültürel değerlerimizi yakından tanıma fırsatı bulacaklar” dedi.

Törene, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Sason Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ahmet Çelebi, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit aileleri, yapılan duaların ardından yola çıktı.