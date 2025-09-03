CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla 1 Temmuz 2025 tarihinde Fatih’te bulunan İBB Saraçhane Binası önünde düzenlenen etkinlik sonrası dağılmayarak izinsiz yürüyüşe katılan 35 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Sanıkların ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu olarak yargılanan 13 sanığın bu dosya kapsamında tahliyesine karar verdi. Hakkında imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiri bulunan sanıklar hakkında bu adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da hükmedildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 35 kişi şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede 1 Temmuz 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Fatih’te bulunan İBB Saraçhane Binası önünde "Mücadelemizin 100. gününde halkımızı, milletin evine Saraçhane’ye bekliyoruz" etkinliğinin yapılacağı bilgisinin Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal hesaplarından ve basın yayın yolu ile kamuoyuna duyurulduğu belirtilmişti. Gerekli emniyet tedbirlerinin de alındığı ifade edilen iddianamede saat 20.10’da etkinliğin başladığı, saat 21.07’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan konuşmanın akabinde etkinliğin saat 22.05’te sona erdiği aktarılmıştı. Etkinlik sona erdiği esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası karşısında bulunan 50. Yıl Parkı içerisinde toplanan 500 kişilik grubun dağılmayarak eylemlerine devam ettikleri iddianamede açıklanmıştı. Grubun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hattına yönelik çeşitli zarar verici maddeler attıkları, kalkanlara yüklenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve polislere yönelik hakaret içerikli sloganlar attıkları iddianamede kaydedilmişti. Yasal uyarılar yapılmasına rağmen grubun dağılmadığı bunun üzerine şüphelilerin polis ekiplerince yakalandıkları iddianamede belirtilmişti. Gece saatlerinde ise Vezneciler Metro civarında ve Koca Ragıp Paşa Caddesi üzerinde eyleme devam eden bir grubun daha olduğunun görüldüğü ve kanunsuz eylem yaptıklarına ilişkin polis ekiplerinin uyarıda bulunmasına rağmen dağılmadıkları iddianamede kaydedilmişti. İddianamede şüphelilerin eylemin hukuka aykırı olduğunun kolluk kuvvetlerince kendilerine bildirilmesine rağmen ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri açıklanmıştı. 35 şüphelinin ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.