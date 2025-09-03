İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denizcilik ulaşımını sağlayan iştiraki İZDENİZ AŞ güvenli deniz ulaşımı için periyodik bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Üçkuyular Feribot İskelesi’nde yapılacak çalışmalar nedeniyle 4 Eylül Perşembe günü (yarın) saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Üçkuyular-Bostanlı-Üçkuyular hattında feribot seferleri olmayacak. Bu saatler arasında feribot sefer programına uygun olarak her 20 dakikada bir yolcu gemileri ile ulaşım sağlanacak.
Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda iskeleler yeniden açılacak.
Kaynak: İGF