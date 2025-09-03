Gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalar nedeniyle zabıta personelini tebrik eden Başkan Özdemir, zabıtaların belediyenin halkla olan ilişkilerindeki önemine dikkat çekti. Özdemir, “Belediyemizin kamuoyundaki duruşunu ve güvenini sizler şekillendiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Zabıta Haftası kapsamında Nilüfer Belediyesi zabıta personeliyle bir araya gelerek Zabıta Teşkilatı’nın 199’uncu kuruluş yıldönümünü kutladı. Zabıta Müdürlüğü’ndeki ziyaretinde Başkan Özdemir’e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de eşlik etti.



Başkan Şadi Özdemir, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, zor ve fedakârlık gerektiren görevlerinde gösterdikleri gayretli çalışmalar için zabıta ekiplerine teşekkür etti. Mesleğin zorluğuna dikkat çeken Özdemir, gece gündüz demeden halkın güvenliği ve huzuru için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini belirtti. Nilüfer Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefinden sapmayacaklarını ifade eden Özdemir, “Çalışmalarınızda her zaman sakin, saygılı ve sabırlı olmanız çok önemli” dedi.



"Zabıtalar belediyemizin yüzü"

Zabıtaların, belediyenin halkla doğrudan temas kuran en önemli birimlerinden biri olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, "Sizler, belediyemizin yüzüsünüz. Siz gülümserseniz belediye gülümsüyor. Bu yüzden belediyenin yüzü olarak, belediyenin adil, eşit, demokratik ve güler yüzlü olmasını sağlamalısınız" diye konuştu.