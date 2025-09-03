Edinilen bilgiye göre, 1 Eylül gecesi Serdivan ilçesi Arabacılalanı Mahallesi’nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.Ç.’nin (44) trafik polisleri tarafından yapılan kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aynı gece Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi’nde polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan aracın sürücüsü H.B.’nin (55) ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

Her iki sürücü hakkında da ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca 1 Eylül’de Arifiye Gölbaşı Park içerisinde H.İ.K. (18) isimli genç, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Yaşlı kadına otomobil çarptı

2 Eylül’de şehrin farklı noktalarında kazalar meydana geldi.

Erenler Mahallesi’nde S.A. (28) idaresindeki otomobil ile bir motosikletin karıştığı yaralanmalı kaza yaşandı.

Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi’nde S.P. (53) yönetimindeki otomobil ile Ç.H. (50) idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu, yolculardan K.K. (42) hafif yaralandı.

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde M.A.D. (33) idaresindeki otomobil, yolda yürüyen N.F. (71) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan N.F., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) sevk edildi.