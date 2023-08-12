3 yıl sonra bir dönüm noktası yaşanıyor! Sıfır kilometre otomobillerde indirim çağı başladı. Otomobil pazarındaki spekülasyon ve fırsatçılığa karşı verilen mücadele nihayet meyvesini vermeye başladı. İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü, sıfır araçlara da yansıyor. Yetkililer, bu fiyat düşüşünün yıl sonuna doğru daha da belirginleşeceğini vurguluyor. Üç yılın ardından ilk defa, sıfır kilometre araçlarda indirim kampanyaları başladı. Bu, fiyatların düşürüldüğü bir dönem olarak nitelendiriliyor. Sadece 2 ay öncesine kadar sıfır araç bulmak mümkün değildi, ancak artık sıfır araçlar piyasada yerini almaya başladı. Bazı otomobil bayileri, araç fiyatlarında %3 ila %5 arasında indirim uygulamaya başladı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı araçlarda %3 ila %5 arasında indirimler yapıldığını görüyoruz. Bu rahatlamanın etkisi yıl sonuna doğru daha da artacak" şeklinde konuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen politikaların olumlu sonuçlarını göstermeye başladığını vurgulayan Ertemel, "Bu uygulamalar sayesinde spekülatif fiyatların önüne geçilmiş durumda. Şu an talep değişiminin birkaç nedeni bulunmakta, ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar durma noktasına geldi. Denetimlerin sıkı bir şekilde devam etmesi, vatandaşların yüksek fiyat taleplerine boyun eğmemesi ve sıfır araç tedarik sorunlarının azalması, bu tür araçların satışını veya alıcı bulmasını zorlaştırmakta. Bu nedenle, zamanla bu deneme yöntemlerinin de etkileri azalacaktır" dedi.

Ertemel, "Bazı zorluklar sebebiyle sıfır araç talebinde temmuz ayında bir düşüş görüldü, özellikle krediye erişimde yaşanan sıkıntılar bu düşüşün arkasındaki temel nedenlerden biri. Ticari amaçla araç alan bireysel kullanıcıların, yani kayıt dışı ticaret yapan kişilerin yaklaşık %40'ının siparişlerini iptal ettiğini söyleyebiliriz. Bu durum, ihtiyaç doğrultusunda araç almak isteyen vatandaşların talebini öne çekmiş durumda" şeklinde devam etti.