Bursa’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil sulama kanalına düştü. Sulama kanalındaki ağaca çarpan araçta sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Çakırca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi-İznik karayolunda seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Sulama kanalındaki ağaca çarpan araçta sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanala düşen otomobilden çıkarılan yaralılar ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.