D-100 Karayolu'nda meydana gelen olayda, iki motosiklet sürücüsü ile bir hafif ticari araç şoförü arasında seyir halinde başlayan bir tartışma yaşandı. İddialara göre, bu tartışma boyunca araç sürücüsü, motosiklet sürücülerine karşı saldırgan bir tutum sergiledi. Tartışmanın devamında ise araç sürücüsü, otomobilini motosikletlilerin üzerine sürdü.

Olayın ilginç bir anı ise kask kamerasına yansıdı. Ticari araç sürücüsü, motosiklet sürücüsünün yanına gelerek camdan uzandı ve motosikletliye tokat attıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.