Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05:30 sıralarında Haceloğlu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T yönetimindeki, 34 FFK 057 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Takla atan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, takla atarak geçtiği karşı şeritte park halinde olan kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, aracında sıkışan M.T. itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.