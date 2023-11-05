Bursa'da, kırmızı ışığı ihlal eden bir otomobil ile ticari taksi aracı arasında meydana gelen çarpışma sonucu toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gökdere Mahallesi'nde bulunan Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kırmızı ışığı ihlal eden bir otomobil, plakası belirtilmeyen 16 T 0670 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, takside bulunan 4 yabancı uyruklu yolcu ile diğer araçtaki 2 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra hastanelere nakledilmek üzere ambulanslarla taşındı.

Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.